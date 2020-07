Rafa Márquez avala la llegada de Renato Ibarra al Atlas

Para Rafael Márquez lo que pasó con Renato Ibarra ya quedó atrás y espera que el futbolista se enfoque en su nuevo equipo, el Atlas.

"Futbolísticamente es un jugador que marca diferencia, y que después de lo que haya pasado, pues que no vuelva a suceder y se enfoque en lo futbolístico, en lo profesional y se pueda reivindicar de esa manera de toda esa imagen que tenemos de él".

Eligió al Atlas por, "darle está segunda oportunidad", pero aclaro que no está en nada de acuerdo, "con lo que sucedió".

Renato Ibarra agredió a su expareja Lucely Chalá, lo que lo llevó a pasar días en el Reclusorio, para después mediante un acuerdo económico salir libre. Al no tener cabida en el América, fue prestado al Atlas por un año.

Márquez avaló el regreso de Ibarra pero criticó las últimas decisiones de la Liga MX, como la de desaparecer el Ascenso y la creación exprés de Liga de Expansión.

"Me da tristeza cómo se maneja el futbol mexicano. Vemos otras ligas como la MLS, que en cada momento está mejor y si no nos ha superado, seguramente nos va a pasar. Tiene una organización seria y aquí son diferentes, no piensan en un mismo objetivo. Cada quien en su beneficio y eso afecta al futbol. Pero tengo esperanza de que quizá mañana, podamos tomar decisiones en beneficio de nuestro futbol mexicano".

Para el cinco veces mundialista, "cada vez existen más puntos que perjudican más que beneficiar al desarrollo del futbol. Son decisiones económicas pero no es el punto de declarar esto, ya lo he dicho y conocen mi punto de vista. Puede ser que sí le hayan quitado escalones para poder llegar, pero hay que pensar positivo y ojalá ésta Liga de Desarrollo pueda proyectar a quienes tengan calidad, que puedan cumplir su sueño en Primera División".