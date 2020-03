Rafa Márquez pide resistencia a mexicanos ante el Covid-19

Rafael Márquez admite incertidumbre por el país ante los crecientes casos de personas infectadas de Covid-19, pero exhortó a los sectores más vulnerables a cuidarse y resistir los estragos de la pandemia que ya registra en México 16 fallecidos y más de 800 infectados.

"Hoy todo lo tomo con seriedad, tratando de ver las cosas positivas como el poder convivir con la familia (durante la cuarentena), no teníamos tanto tiempo para estar con los que más queremos, el darnos cuenta que hay gente que sufre en estos momentos, los que salen a la calle a ganarse el pan de cada día, que tomen todas las precauciones y tomen todos los mecanismos para tratar de no ser contagiados de coronavirus, hay que darles ese aliento que necesitan", manifestó el exfutbolista en una charla con el exdirectivo Arturo Elías Ayub, vía Instagram. "Hay que ponerle actitud a los momentos, no tanto hablando, pensado en lo que va a suceder".

En temas deportivos, Márquez dejó en el aire los cuestionamientos que rodearon la eliminación de México ante Holanda, en la Copa del Mundo Brasil 2014.

"'El no era penal', el futbol es así, de milésimas de segundos, fue roce chiquito, pero si hubiera VAR...", expresó sin quererse comprometer tras ser él quien derribó al neerlandés Arjen Robben.

Las risas no faltaron. Durante su plática en vivo en Instagram, Ayub le hizo recordar al exzaguero cuando antes de emigrar a Europa, a los 19 años de edad, no sabía dónde quedaba el AS Mónaco.

"Yo estaba jugando Copa América en Paraguay, en 1999, y después del primer partido vs Chile (30 de junio), del Mónaco me dicen que si me gustaría jugar en el Mónaco. Mi ignorancia en ese momento, no sabía dónde era Mónaco '¿en Europa?', que 'estaba en Francia, pero no es Francia'.

"'Sí, sí me gustaría'. Se dieron las negociaciones, el transfer, volé en primera clase por Air France... fue una experiencia nueva, además no hablaba francés y sólo un poco de inglés. Pero, quien conozca Mónaco, sabe que es algo majestuoso, literal un cuento de hadas el gran Principado, pensé que vivía un gran sueño... No sabía dónde quedaba Mónaco, pero en mi mente ya soñaba con ir a jugar a Europa, porque veía a Hugo Sánchez como ejemplo, mi mente estaba fija", reiteró.

Respecto a su llegada al Barcelona, Rafa destacó que fue un ofrecimiento por un costo bajo, clave para que los blaugrana lo reclutaran.

"Después de cuatro años en Mónaco, tuve oportunidad. Jorge Mendes -hoy en día el agente más importante, pero en aquel entonces apenas iniciaba-, me ofrece al Barsa por cierta cantidad, al Barsa se le hizo bueno, y le mencionaron que 'a Márquez por estas cantidades lo fichamos', hasta creo que más barato de lo que pagó Mónaco, pero era un sueño hecho realidad", comentó desde su domicilio, donde cumple la cuarentena por el brote de coronavirus.

De igual modo, el surgido de la cantera del Atlas señaló su top de jugadores favoritos con los que compartió vestidor o cancha, incluso a Ronaldinho, quien actualmente está encerrado en una cárcel de Paraguay por supuesta falsificación de documentos.

"Hugo Sánchez fue mi ídolo y como él quería poner mi nombre en alto. El mejor del mundo para mí es Leo Messi (por encima de Cristiano Ronaldo), he podido toparme con Cristiano Ronaldo, a Ronaldo el brasileño y Ronaldinho.

"Con Ronaldinho se disfrutaba dentro y fuera de la cancha, no sé si siga con el problema (en Paraguay), espero se solucione, uno lo conoce y dice 'él no debe estar ahí', con él se disfrutaba cada entrenamiento y partido, pasaban tan rápido los partidos que no querías que acabaran, disfrutabas estar con todas las estrellas y Ronaldinho tenía mucha magia", apuntó el extricolor, quien también enfrenta pleitos con el Departamento del Tesoro.

Finalmente, y a petición de los aficionados que siguieron la transmisión, Rafa Márquez reconoció que su mejor momento futbolístico fue "cuando ganamos la final 2006 de la Champions League, la jugué todo el torneo, es como ganar el Mundial en selección, la Champions es algo muy especial, fue un momento cúspide de mi carrera", concluyó.