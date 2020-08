Rafa Márquez se une al RSD Alcalá como entrenador

El exfutbolista mexicano Rafael Márquez se une como entrenador de la categoría Cadete A del RSD de Alcalá, en España, por lo que el 2020-21 representará su primera experiencia como director técnico.

Márquez, figura de equipos en Europa como el AS Mónaco y el Barcelona, se preparar para recibir su título UEFA Pro, por lo que el conjunto del Cadete A rojillo servirá para su etapa de prácticas.

"Es una bonita oportunidad de la que estoy agradecido, he tenido un recibimiento muy cálido en un proyecto con el que me siento muy comprometido y al que llego con el ánimo de poder ayudar y ofrecer toda mi experiencia de antes como jugador.

"Un proyecto deportivo que afronto con todas las ganas de aprender e iniciar una nueva carrera como entrenador, ojalá pueda ayudar a conseguir objetivos y metas importantes en este club", expresó Márquez en su recibimiento, en el Estadio Municipal de Val de Alcalá de Henares.

En el nombramiento del mexicano estuvo presente Francisco Goya, presidente del club, y Jorge Martín de San Pablo, director deportivo.