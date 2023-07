Rafa Nadal dedica mensaje a Carlos Alcaraz

A-AA+

Carlos Alcaraz se proclamó campeón de Wimbledon, el español derrotó 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6 y 6-4 a Novak Djokovic.

Alcaraz con 20 años de edad, consiguió su segundo Grand Slam.

Carlos en 2022 conquistó el US Open y en este 2023 se coronó en Wimbledon, dicho resultado lo hizo recibir grandes halagos por parte de distintos tenistas como Paula Badosa, Garbiñe Muguruza, Stéfanos Tsitsipas y Rafael Nadal.

El tenista español dedicó un emotivo mensaje a Carlos Alcaraz.

"Enhorabuena. Nos has dado una alegría inmensa hoy", escribió Nadal en sus redes sociales.

"Seguro que nuestro pionero en el tenis español, Manolo Santana, también ha estado animando allá donde esté como de Wimbledon al que hoy te has unido", añadió Rafa.

Nadal de los 22 Grand Slams que ha conquistado en su carrera, sólo dos han sido en Wimbledon por ello le mandó una recomendación a Carlos Alcaraz.

"Un abrazo muy fuerte y a disfrutar del momento, ¡Campeón!", concluyó.