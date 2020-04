Rafael Márquez: Ricardo La Volpe marcó mi vida

El exfutbolista Rafael Márquez se unió a la cadena de agradecimientos hacia Ricardo La Volpe, quien confirmó su retiro como Director Técnico, para buscar nuevos retos como Director Deportivo.

"Agradecerle todo lo que aprendí, difícil describirlo, pero la mayoría de mis conceptos técnicos, tácticos y futbolísticos los aprendí de él, tuve el desarrollo de mis capacidades para sobresalir", destacó "Rafa" en un video que colgó en sus redes sociales.

Márquez fue parte de la generación del Atlas que maravilló al balompié nacional, el llamado campeón sin corona que conformó La Volpe, en el 99. Además dela confianza de ambos para el Mundial de Alemania 2006.

"Puede que muchos no tengan en cuenta lo valioso que ha sido para mí Ricardo, agradecido, es uno de mis entrenadores que ha marcado algo importante en mi vida, no me queda más que desearle toda la suerte del mundo en lo que venga , mi reconocimiento, lo vivimos de cerca, fuerte abrazo y todos los éxitos por venir", concluyó el ex de equipos como el Barcelona y el AS Mónaco.

Después de una importante interacción de usuarios de redes sociales, por la publicación con el emotivo mensaje, Ricardo La Volpe no tardó en responder.

"Gracias por tus palabras Rafa, escuchar eso de un jugador tan importante para el futbol mexicano es muy gratificante", mencionó el "Bigotón".