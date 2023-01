Rafael Nadal desmiente su retiro

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 15 (EL UNIVERSAL).- Antes del debut en el primer Grand Slam del año ante el británico Jack Draper, el tenista español Rafael Nadal habló en conferencia de prensa para desmentir las declaraciones de Alexander Zverev, quien aseguró que éste sería el último año como profesional de la "Fiera".

Durante una actividad para el medio EuroSport, el alemán se atrevió a soltar una predicción que causó polémica en el mundo del deporte blanco.

"Rafa Nadal lamentablemente se retirará tras Roland Garros. No quiero que ocurra, pero creo que tendrá un gran torneo, seguramente lo ganará y aprovechará para decir adiós" sentenció.

En conferencia de prensa previa al primer partido en la defensa de la corona del Australian Open, Nadal se tomó el tiempo para despejar cualquier duda sobre su futuro y brindó tranquilidad a sus fanáticos.

"Tengo buena relación con Zverev pero no tanto como para confesarle algo así. Estoy aquí para jugar al tenis, hacer un gran 2023 e intentar seguir luchando por todas las cosas por las que he luchado durante toda mi carrera deportiva. No estoy pensando en mi retirada" respondió el nacido en Manacor.