Rafael Nadal se perderá el resto de la temporada

México.- Rafael Nadal anunció en sus redes sociales que ya no jugará en lo que resta del 2021, ya que tomará un tiempo porque últimamente ha sufrido con una lesión en el pie que tiene desde 2005. El tenista español explicó que tomó la decisión la tomó junto a su familia y equipo, su objetivo principal es recuperarse correctamente porque a causa de la molestia no ha podido participar en distintos torneos.

"Es un año que me he perdido cosas que me importan mucho, como Wimbledon, como son los Juegos Olímpicos", escribió en Twitter. Nadal reconoció que en el 2021 no tuvo la capacidad de entrenar y prepararse como a él le gusta hacerlo: "es el momento de tomar decisiones, buscar un tipo de tratamiento diferente para encontrar la solución al problema", agregó en un hilo de Twitter.

El español aclaró que él busca seguir compitiendo, así que pondrá su esfuerzo para "seguir disfrutando de este deporte durante un tiempo más", finalizó Rafa Nadal.