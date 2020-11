Rams de Los Ángeles reporta un caso de Covid-19

Los Rams de Los Angeles reportaron un caso positivo por Covid-19 entre sus jugadores, el primero durante la temporada regular. Los californianos comunicaron la situación y aseguraron que han aplicado los protocolos de la NFL, aunque no revelaron la identidad del profesional.

Los Rams tendrán su práctica de este miércoles de manera virtual, para preparar el partido del Lunes por la Noche, contra los Buccaneers de Tampa Bay. Los Ángeles fue el primer equipo en tener un caso de Covid-19 en toda la Liga, pero fue durante la pretemporada.

Después de 10 semanas de la campaña regular, presentó su primer contagio, aunque no reveló la identidad del jugador. La única franquicia que no ha tenido la obligación de separar a un miembro de la organización por el coronavirus durante la temporada ha sido Seattle.