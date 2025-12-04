Randy Arozarena regala automóvil a entrenadores en Yucatán

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 4 (EL UNIVERSAL).- Randy Arozarena no solo es un nombre que resuena en las Grandes Ligas, es la historia viva de perseverancia y talento.

Nacido en Cuba y abrazado por México, este pelotero mexicocubano ha transformado cada oportunidad en un triunfo, convirtiéndose en uno de los jugadores más destacados del béisbol actual.

Con su carisma dentro y fuera del diamante, Arozarena representa el orgullo de un país que lo recibió con los brazos abiertos y que hoy celebra sus hazañas como propias.

Las muestras de cariño son siempre recibidas por Arozarena, quien ha representado con orgullo a México y que, pese al éxito, no se olvida de las personas que le ayudaron a convertirse en una gran figura.

Un ejemplo de ello se dio hace unos días en Yucatán, lugar en el que Randy pasó unos días de vacaciones con su familia, dejando un regalo muy especial para los entrenadores que en sus primeros años lo pulieron.

De acuerdo con medios locales, Arozarena visitó a sus antiguos entrenadores Carlos Pérez y Edwin Solís Ballote, quienes recibieron un automóvil marca Geely con un valor en el mercado de 350 mil pesos.

El reporte agrega que ambos estrategas presumieron en sus redes sociales el detalle del jugador, quien se mostró agradecido por cada enseñanza.