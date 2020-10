Randy Orton, nuevo campeón de la WWE en 'Hell In A Cell'

Dicen que la tercera es la vencida. Randy Orton por fin pudo vencer a Drew McIntyre y se convirtió en el nuevo campeón de la WWE en el evento Hell In A Cell, con esto, es la decimocuarta ocasión que conquista el título e igualó a Triple H con esta cifra histórica.

La "Celda Infernal" es una lucha con la que Randy Orton está familiarizado y sacó provecho para así derrotar a McIntyre. Desde el comienzo de la lucha, el ´Asesino de Leyendas´ quiso sorprender al campeón entrando como un técnico de cámaras, pero el escocés ya conoce el juego sucio de Orton y de inmediato contraatacó.

Las acciones del combate se llevaron a cabo dentro y fuera del ring, pero el momento que marcó esta pelea fue cuando ambos protagonistas escalaron hasta lo más alto de la celda. Los castigos llegaron hasta el momento del descenso, donde Orton estrelló la cabeza de McIntyre con la celda en repetidas ocasiones hasta que cayó encima de la mesa de comentaristas.

El dolor era evidente en Drew, donde solamente pudo reaccionar para aplicar una Claymore a Orton, pero la astucia de "The Viper" no permitió que pudiera llegar el conteo de tres segundos. Una vez reincorporado, volvía a ser blanco del castigo final de McIntyre, pero la esquivó para aplicar un RKO, el cual le permitió ser el nuevo monarca de la World Wrestling Entertainment.

Con este triunfo, Randy Orton logró su título mundial número 14, mismo que tiene Triple H y está a dos reinados de igualar a Ric Flair y John Cena.

OTROS RESULTADOS DE WWE HELL IN A CELL

Jey Uso no pudo vencer a Roman Reigns por el campeonato Universal de la WWE. Decidió rendirse al ver que su hermano estaba siendo sometido por el "Perro Mayor".

Jeff Hardy fue descalificada en su combate ante Elías al golpearlo con un guitarra

The Miz se quedó con el maletín de Money In The Bank tras vencer a Otis, quien fue traicionado por su amigo Tucker y que le dio la posibilidad a su rival de llevarse la cuenta de tres segundos.

Sasha Banks es la nueva campeona de mujeres de SmackDown al derrotar a Bayley.

Bobby Lashley defendió el campeonato de los Estados Unidos al vencer a Slapjack, miembro de Retribution.