Rasmus Höjlund rescata al Napoli

GÉNOVA.- Rasmus Höjlund anotó un penalti en el último suspiro mientras el Napoli, con diez hombres, ganó 3-2 en Génova en la Serie A, manteniendo la presión sobre los dos clubes principales de Milán.

Höjlund tuvo la suerte de que el portero del Génova, Justin Bijlow, no pudo detener su disparo bajo, a pesar de tocar el balón con el brazo en el quinto minuto del tiempo de descuento.

El penalti fue otorgado después de que Maxwel Cornet, quien acababa de entrar como sustituto, fuera considerado tras una revisión del VAR que había pateado el pie de Antonio Vergara, después de que el centrocampista del Napoli cayera dramáticamente al suelo.

El segundo gol de Höjlund en el partido colocó al Napoli a un punto detrás del AC Milan y a seis del Inter de Milán. Ambos tienen un partido menos.

El Napoli tuvo un mal comienzo con el portero Alex Meret derribando a Vitinha tras un pase atrás fallido de Alessandro Buongiorno apenas segundos después de comenzar el partido. Una revisión del VAR confirmó el penalti y Ruslan Malinovskyi anotó desde el punto en el segundo minuto.

Scott McTominay estuvo involucrado en ambos goles cuando el Napoli respondió con un doblete rápido. Bijlow detuvo su primer intento en el minuto 20, pero Höjlund aprovechó el rebote, y McTominay disparó desde unos 20 metros para poner el 2-1 un minuto después.

Sin embargo, McTominay tuvo que salir en el descanso con lo que parecía una lesión muscular, y otro error de Buongiorno permitió a Lorenzo Colombo anotar en el 57 para el Génova.

El defensa central del Napoli, Juan Jesus, fue expulsado en el 76 después de recibir una segunda tarjeta amarilla por sujetar al sustituto del Génova, Caleb Ekuban.

El Génova buscó un gol de la victoria, pero fueron los visitantes quienes celebraron tras un final dramático.