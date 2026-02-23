Raúl Jiménez anota doblete con Fulham

Londres.- El Fulham, que sumaba tres derrotas consecutivas en Premier League, retornó a la senda de la victoria tras derrotar al Sunderland a domicilio con un doblete del mexicano Raúl Jiménez, que suma ocho goles en el torneo doméstico.

En el minuto 54, el delantero aprovechó un saque de esquina botado por Alex Iwobi al punto de penalti para zafarse de su defensor e inaugurar el marcador.

Apenas seis minutos después, el colegiado Craig Pawson acudió al VAR por una infracción de Brian Brobbey a Calvin Baseey y decidió pitar la pena máxima.

Raúl Jiménez, especialista desde los once metros, tomó la responsabilidad y lo transformó engañando al guardameta Robin Roefs, para mantener el 100% de efectividad desde el punto de penalti en la Premier League (13 de 13).

A falta de un cuarto de hora, el Sunderland se metió de lleno en el encuentro después de que Pawson señalara de nuevo penalti por un agarron de Ryan Sessegnon a Dan Ballard.

Los locales intentaron conseguir el empate, pero al defensa del Fulham consiguió retener los ataques, y a cinco minutos del final, Iwobi sentenció el duelo.

Con estos tres puntos, el Fulham asciende hasta la décima posición con 37 unidades y adelanta al Sunderland, que se queda con 36 en duodécima posición.