Raúl Jiménez no es convocado para el partido de los Wolves

El Wolverhampton visita al Brentford, sin embargo, lo hará sin Raúl Jiménez.

Los Wolves compartieron la alineación con la que afrontarán el partido en el Brentford Community Stadium, destacó la ausencia del delantero mexicano.

"El Lobo de Tepejí" no apareció en el 11 titular y tampoco estará en la banca.

Raúl ha tenido actividad en 19 partidos de la Premier League, de hecho, es una pieza fundamental en el esquema de Bruno Lage, ya que en 18 juegos Jiménez ha sido titular.

Por el momento los Wolves no han comunicado la razón por la que Jiménez no fue considerado para el partido de este fin de semana.