Raúl Jiménez sorprende con otro golazo en derrota de Fulham

El Aston Villa de Unai Emery remontó un tanto de Raúl Jiménez y, con penalti parado de Emiliano Martínez incluido, derrotó al Fulham para consolidarse en posiciones de Liga de Campeones (1-3).

Los de Birmingham aguaron el aniversario a Marco Silva, que cumplió 150 partidos como técnico del Fulham, en un encuentro que comenzó muy bien para ellos cuando en el minuto 5, tras un pelotazo desde su portería de Bernd Leno, Raúl Jiménez le ganó la partida a Pau Torres.

El delantero mexicano, que ya lleva cuatro tantos en esta Premier, a gol cada dos encuentros, ganó la pugna a Torres y disparó con la zurda ajustando la pelota junto al palo del 'Dibu', que nada pudo hacer.

No tardó mucho el Villa en responder y Morgan Rogers tuvo mucha suerte de que un disparo suyo desde la frontal tocara en Calvin Bassey, cambiara la trayectoria a Leno y se colara en la portería.

El empate espabiló al Villa, pero fue en una jugada aislada, en un balón dentro del área, cuando Matt Cash cortó un cabezazo con una mano y el colegiado, tras revisarlo en el VAR, pitó penalti.

Hubo una pequeña disputa entre Raúl y Andreas Pereira, pero fue el brasileño el que cogió la pelota y se dispuso a lanzar desde los once metros. Con 'paradinha' incluida, Pereira se topó con el 'Dibu', que le adivinó la intención, blocó la pelota casi sin esfuerzo y se besó el escudo del Villa.

El penalti errado desinfló al Fulham y el Villa debió haberse ido ganando al descanso, pero dejó los deberes para la segunda parte, cuando Ollie Watkins rompió el empate con un cabezazo espectacular de arriba hacia abajo en la salida de un córner. El delantero inglés suma cinco tantos solo en Premier League y fue el causante también de que el Fulham se quedara con un hombre menos.

Watkins, cuando se iba solo contra Leno, fue derribado en la frontal del área por Joachim Andersen, al que el árbitro no dudó en expulsar.

Con uno menos, Issa Diop metió en su propia portería un centro de Lucas Digne y al Fulham le quedó un partido para olvidar. Jaden Philogene, del Villa, fue expulsado por doble amarilla en los minutos finales.

Los 'Cottagers' caen hasta la novena posición, con once puntos, y el Villa se consolida cuatro, con 17 unidades, a una del líder, el Liverpool, que tiene que jugar aún este domingo contra el Chelsea.

RAUL JIMÉNEZ SEÑORES

pic.twitter.com/nQwgvLl9lS — Guzmán Bicampeón (@GuzmanCA1916) October 19, 2024

El 'Lobo de Tepeji' comenzó una racha goleadora en septiembre, aunque desde agosto empezó a ganar unos minutos.anotó su primer gol de la temporada frente al West Ham, le siguió el Newcastle y el Nottm Forest.Ante el Manchester City realizó una asistencia de lujo y ahora ante el Aston Villa volvió a anotar.A esto se suma su más reciente participación en la Selección Mexicana donde fue autor de un gol de tiro libre en el partido ante Estados Unidos.