Raúl Jiménez ya camina y habló con "Tata" Martino

La recuperación de Raúl Alonso Jiménez va mejorando. El delantero mexicano sigue respondiendo de buena forma después de que fuera operado el lunes temprano, como consecuencia del choque de cabezas con el brasileño David Luiz.

Según el periodista David Medrano, el atacante del Wolverhampton ya dio algunos pasos, comió y habló por teléfono con Gerardo Martino, técnico de la Selección Nacional Mexicana. "Tata" se ha manifestado en diversas ocasiones, en el sentido de que Jiménez es su delantero titular y es una de las piedras angulares del equipo nacional mexicano.

Durante la estancia de dos años, del "Tata" en el equipo mexicano, Jiménez ha estado presente en quince juegos y ha anotado once goles, siempre el goleador de la era del argentino. Según las opiniones de distintos especialistas, Raúl Jiménez podría regresar a las canchas en tres meses, si es que su evolución sigue siendo satisfactoria.

La Selección Mexicana, no tendrá juegos hasta marzo del año próximo, cuando se juegue contra Costa Rica en el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf. Si el Tricolor llega a triunfar jugará contra el ganador del juego entre Honduras y los Estados Unidos. Después de esos partidos, iniciará la eliminatoria mundialista hacia Qatar y en el mes de julio comenzará la Copa Oro.