Raúl Jiménez ya tiene nuevo entrenador en el Wolverhampton

Raúl Jiménez tiene ya a un nuevo director técnico. Después del adiós de Nuno Espírito Santo, quién estuvo al mando del Wolverhampton durante cuatro años, el cuadro inglés ha decidido darle oportunidad a otro técnico portugués, a Bruno Lage, un entrenador que no llegó a debutar como futbolista profesional.

El lusitano se incorpora tras haber pasado 18 meses al frente del Benfica, al que llevó al título de la Primeira Liga en su primera temporada como entrenador. Después de haber entrenado en la academia de renombre mundial del Benfica, el técnico de 45 años tomó las riendas del primer equipo en enero de 2019 y guió al gigante portugués a 18 victorias de 19 y un récord de 103 goles.

Otra tendencia en la carrera de Lage es su trabajo en el desarrollo de jóvenes, incluyendo a Joao Félix, que se ganó el fichaje por el Atlético de Madrid, mientras que sus mejoras de Rubén Dias y Carlos Vinicius hicieron que ambos se fueran a la Premier League el pasado verano.

Al no haber jugado a nivel profesional, Lage se dedicó a entrenar desde muy joven, comenzando su trayectoria en la cantera del Vitoria de Setúbal en 1997, por lo que llega a Molineux con 24 años de experiencia.

A ello le siguieron funciones de asistente en el Estrela Vendas Novas y en el Sintrense, antes de que el portugués diera sus primeros pasos en el Benfica, donde dirigió todas las categorías inferiores entre 2004 y 2012 y se moldeó a sí mismo como un entrenador moderno. Lage tendrá el reto de mejorar y en mucho la campaña de los Wolves que en el torneo que acaba de terminar fue el lugar trece, quedándose muy alejado de puestos europeos.

El Wolverhampton regresará a los trabajos de pretemporada el próximo mes, con la incorporación al 100 por ciento de Raúl Jiménez, quién prácticamente no jugó en la segunda parte del torneo debido a la fractura de cráneo que sufrió en un choque contra David Luiz del Arsenal. Jiménez ya dado de alta no participó de la convocatoria de la Selección Mexicana por precaución.