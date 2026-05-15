Rayadas toman ventaja en la final
Venció con apuros a las Águilas con gol de Alice Soto
MONTERREY, NL.- Algo pasa y no es únicamente un tema futbolístico. El América se vuelve irreconocible cuando se trata de disputar finales... Y la del Clausura 2026 mantiene esa tónica, al menos tras su primer capítulo.
De las más recientes ocho finales en la Liga MX Femenil, las Águilas han estado en siete, pero lamentablemente para su causa, sólo han ganado una. No importa si llegaron como favoritas o no, sufrir en los duelos por el título ya es parte de su ser.
Las de Coapa cayeron (1-0) en la ida de la final en el estadio BBVA y ahora volverán a casa con la obligación de ganar o morir... Otra vez. La tercera estrella sigue en espera.
El América comenzó protagonista, con hambre de demostrar, pero el solitario gol de Alice Soto (24´) acabó con el ímpetu de las azulcrema.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Scarlett Camberos, Sarah Luebbert, Irene Guerrero, Gaby García... Nadie apareció.
La brasileña Geyse Ferreira fue la única que entendió lo que jugaban, pero fue insuficiente.
Isa Haas tuvo la más clara del partido, quizá del torneo, pero falló de manera inexplicable. El América no sabe jugar finales y este jueves, el nervio del gran escenario, volvió a devorarlas. Todo se define en el estadio Ciudad de los Deportes, el domingo.
no te pierdas estas noticias
Seleccionadas de gimnasia rítmica denuncian maltrato y falta de apoyo
El Universal
Las atletas denuncian exclusión de competencias y piden respaldo institucional para continuar su carrera.
Henry Martín pide perdón a la afición de América
El Universal
América empató 6-6 con Pumas, pero quedó eliminado por mejor posición en tabla
Julián Quiñones alcanza los 70 goles en Arabia Saudita
El Universal
Con 34 goles en la temporada, es el máximo anotador y jugador destacado en el Al-Qadisiyah