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Rayadas toman ventaja en la final

Venció con apuros a las Águilas con gol de Alice Soto

Por El Universal

Mayo 15, 2026 03:00 a.m.
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Rayadas toman ventaja en la final

MONTERREY, NL.- Algo pasa y no es únicamente un tema futbolístico. El América se vuelve irreconocible cuando se trata de disputar finales... Y la del Clausura 2026 mantiene esa tónica, al menos tras su primer capítulo.

De las más recientes ocho finales en la Liga MX Femenil, las Águilas han estado en siete, pero lamentablemente para su causa, sólo han ganado una. No importa si llegaron como favoritas o no, sufrir en los duelos por el título ya es parte de su ser.

Las de Coapa cayeron (1-0) en la ida de la final en el estadio BBVA y ahora volverán a casa con la obligación de ganar o morir... Otra vez. La tercera estrella sigue en espera.

El América comenzó protagonista, con hambre de demostrar, pero el solitario gol de Alice Soto (24´) acabó con el ímpetu de las azulcrema.

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Scarlett Camberos, Sarah Luebbert, Irene Guerrero, Gaby García... Nadie apareció.

La brasileña Geyse Ferreira fue la única que entendió lo que jugaban, pero fue insuficiente.

Isa Haas tuvo la más clara del partido, quizá del torneo, pero falló de manera inexplicable. El América no sabe jugar finales y este jueves, el nervio del gran escenario, volvió a devorarlas. Todo se define en el estadio Ciudad de los Deportes, el domingo.

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