Australia concede asilo a cinco jugadoras de selección femenina de Irán

Australia concede asilo a cinco jugadoras de selección femenina de Irán

Rayados busca ventaja en la ida ante Cruz Azul en CONCACAF

El técnico Nicolás Sánchez confía en las armas del equipo para superar la derrota reciente y avanzar.

Por El Universal

Marzo 09, 2026 06:02 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- Después de perder el Clásico Regio en su segundo partido al frente del equipo,

Nicolás Sánchez
busca redimirse en la serie de octavos

de final de la Copa de Campeones de CONCACAF contra Cruz Azul. Desde el compromiso de ida, Rayados quiere dar el primer golpe.
En conferencia de prensa, el nuevo director técnico de Rayados declaró que "el escenario es especial para motivarnos todos. Nosotros, la gente, sabemos que a todos nos conmueve este tipo de torneos, venimos de un partido en donde no salió lo que queríamos y quedamos heridos, pero dando vuelta a la página rápido entendemos que tenemos nuestras armas para lastimar a Cruz Azul".
Para Sánchez, que ganó la Concachampions del 2019 como capitán del Monterrey, imponerse desde la ida en el "Gigante de Acero" será fundamental para poder avanzar.
"Nosotros tenemos la posibilidad de dar el primer golpe, creemos que la gente nos acompaña así que el apoyo de ellos será fundamental para este partido. El que pega primero pega dos veces, estamos en casa, así que queremos encontrar la ventaja de jugar con nuestra gente y sacar una ventaja ", agregó.
A pesar de que Sergio Canales entrenó por separado del primer equipo por molestias físicas, el estratega argentino no lo descartó para iniciar los octavos de final, serie en la que también tendrá de regreso a elementos como Anthony Martial y Fidel Ambriz.
El canterano de la "Pandilla", Iker Fimbres, reveló que, por tener este compromiso entre semana, ya dieron la vuelta a la página de la derrota ante Tigres, y destacó que esta es la clase de compromisos que le gusta jugar.
"Estos partidos son importantes, en lo personal son los que me gustan jugar, partidos complicados donde te juegas algo", expresó.

El Universal

