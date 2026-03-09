Rayados busca ventaja en la ida ante Cruz Azul en CONCACAF

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- Después de perder el Clásico Regio en su segundo partido al frente del equipo,

busca redimirse en la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

de final de la Copa de Campeones de CONCACAF contra Cruz Azul. Desde el compromiso de ida, Rayados quiere dar elEn conferencia de prensa, elde Rayados declaró que "el escenario es especial para motivarnos todos. Nosotros, la gente, sabemos que a todos nos conmueve este tipo de torneos, venimos de un partido en donde no salió lo que queríamos y quedamos heridos, pero dando vuelta a la página rápido entendemos que tenemos nuestras armas para".Para Sánchez, que ganó la Concachampions del 2019 como capitán del Monterrey,en el "" será fundamental para poder avanzar."Nosotros tenemos la posibilidad de dar el, creemos que la gente nos acompaña así que el apoyo de ellos será fundamental para este partido. El que pega primero pega dos veces, estamos en casa, así que queremos encontrar lacon nuestra gente y sacar una ventaja ", agregó.A pesar de queentrenó por separado del primer equipo por molestias físicas, el estratega argentino no lo descartó para iniciar los octavos de final, serie en la que también tendrá de regreso a elementos comoy Fidel Ambriz.El canterano de la "Pandilla",, reveló que, por tener este compromiso entre semana, yaa la página de la derrota ante Tigres, y destacó que esta es la clase de compromisos que le gusta jugar."Estos partidos son importantes, en lo personal son los que me gustan jugar,donde te juegas algo", expresó.