Rayados de Monterrey aclara la situación con Antoine Griezmann

El presidente deportivo niega la posibilidad de fichar a Griezmann

Por El Universal

Enero 16, 2026 02:54 p.m.
A
Rayados de Monterrey aclara la situación con Antoine Griezmann

CIUDAD DE MÉXICO, enero 16 (EL UNIVERSAL).- En los últimos días se viralizó un rumor que puso a temblar al futbol mexicano: Antoine Griezmann podría llegar a Rayados de Monterrey. El francés, campeón del mundo, figura histórica del Atlético de Madrid y uno de los futbolistas más reconocidos de la última década, apareció en el radar como posible refuerzo del club regio.

El presidente deportivo de Rayados, José Antonio 'Tato' Noriega, rompió el silencio en 'Faitelson sin censura' sobre la posible llegada del francés.

¿Qué dijo el Monterrey sobre la posible llegada de Griezmann?

"A mí también me gustaría verlo en la Liga MX... pero no estamos en un momento para eso. Hemos traído jugadores de jerarquía, pero esta se gana con el tiempo. El futbolista la tiene cuando está más avanzado de edad, y nosotros estamos muy claros en traer jóvenes", explicó Noriega.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La versión contrasta con algunos informes europeos que aseguraban que Rayados había puesto el nombre de Griezmann sobre la mesa tras la salida de Sergio Ramos.

Incluso el técnico Domènec Torrent descartó la posibilidad, y calificó los rumores como "prácticamente imposibles" por cuestiones como los cupos de extranjeros y la planificación deportiva del equipo.

