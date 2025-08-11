logo pulso
Rayados de Monterrey consiguen su tercer triunfo seguido en la Liga MX

En la jornada 4 del Apertura 2025, Rayados de Monterrey consiguen su tercer triunfo consecutivo al vencer a León.

Por El Universal

Agosto 11, 2025 09:39 p.m.
Rayados de Monterrey consiguen su tercer triunfo seguido en la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 11 (EL UNIVERSAL).- Rayados ganó, gustó y goleó al León (3-1) en el cierre de la jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX para calmar las críticas de su temprana eliminación en la Leagues Cup 2025. Con goles de Jesús Manuel Corona, Ricardo Chávez y Sergio Canales, el Monterrey aumentó su racha de triunfos consecutivos en el torneo.

El equipo de Domenec Torrent supo aprovechar los errores del León y mostró su poderío en transiciones ofensivas para llevarse los tres puntos del estadio León.

En un mal despeje de Óscar Damián García Herrera, el "Tecatito" (14') solamente empujó el balón al fondo de la red para anotar el primer gol de la noche. En un intento de presionar al equipo visitante, los esmeraldas dejaron espacios que fueron explotados por la ofensiva regiomontana y antes de irse al descanso aumentaron la ventaja. Ricardo Chávez (30') tomó el balón que Ricardo Echeverría "abanicó" y de frente al arco, cruzó un disparo raso imposible de atajar para el portero de la Fiera.

La gran figura del encuentro, Sergio Canales, selló su actuación estelar con el tercer gol del Monterrey (60') que sentenció el partido, nuevamente por un error defensivo del conjunto local. El daño ya estaba hecho, pero Daniel Felipe Rojas (65') le regaló a la afición de León un único grito de gol de una noche para el olvido con una exquisita definición de larga distancia. Sin embargo, los dirigidos por Eduardo Berizzo arrastran una racha de cinco partidos con derrota incluyendo las definiciones por penales en Leagues Cup.

SLP

El Universal

En la jornada 4 del Apertura 2025, Rayados de Monterrey consiguen su tercer triunfo consecutivo al vencer a León.

