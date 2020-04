Rayados gana primer juego de la eLigaMX; aficionados trollean a TUDN

Comenzó la actividad de la eLiga MX con el partido entre los Rayos de Necaxa y los Rayados de Monterrey, en donde no sólo el marcador o el interés de ver algo nuevo durante la cuarentena fue lo que se robó la cámara.

Al ser un partido conectado a internet, los aficionados tenían la facilidad de comentar con libertad durante el partido y de esta forma los se podía leer todo tipo de cosas en el encuentro.

Durante la victoria de 4-2 de los Rayados de Erick Cantu al Necaxa de Carlos Guzmán, se pudo leer en uno de los comentarios en la transmisión de TUDN "Esta mejor por TV Azteca", comentarios que a la postre provocaron que en el siguiente duelo del día entre Cruz Azul y Atlas, en el segundo tiempo los comentarios fueran tapados para que les volviera a pasar.

En transmisión le gritan ofensas al América

Mientras Jonathan Borja de la Máquina y Luciano Acosta de los Rojinegros jugaban el partido de la jornada 1 de la eLiga MX, en los comentarios apareció un "Chin... a su madre el América" que inmediatamante fue capturado por usuarios de redes sociales que lo hicieron viral.

En el segundo tiempo del partido, se aprendió la lección en la transmisión y los comentarios eran tapados, recordando que también en el duelo entre Rayados y Necaxa, TUDN fue trolleado al recordarles a TV Azteca en pleno partido.