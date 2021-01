Rayados sí representó a México en el Mundial de Clubes

Los Tigres ya están en catar para disputar el Mundial de Clubes, aunque algunos futbolistas del plantel señalaron que no representarán a México, sino sólo al equipo y a sus aficionados.



Pero el rival de los felinos, los Rayados, consideran que cuando ellos participaron en dicha competencia, sí lo hicieron con el objetivo de representar a nuestro país.

"Con respecto a Tigres, sinceramente no sé cómo lo sientan, a nosotros cuando nos tocó ir sí sentimos la posibilidad de mostrarle al mundo cómo se juega en México. Si bien Monterrey no representa a todos, nadie se esperaba que jugáramos así con Liverpool, no por Monterrey, si por la Liga Mexicana", mencionó Nicolás Sánchez.

El argentino mostró sus deseos de que a los de Ricardo Ferretti le vaya bien en Catar. "Deseo que Tigres vaya por el mismo camino, les deseo lo mejor, para el bien de la liga mexicana, para que siga creciendo".