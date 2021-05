Razones por las que Pachuca podría eliminar al Cruz Azul

De los cuatro participantes en las semifinales del Clausura 2021 en la Liga MX, hay un equipo que llega fortalecido en todos los aspectos y con la moral por las nubes, así como la seguridad y fortaleza mental. El Pachuca, equipo que vivió de todo en el campeonato y se creció en base a golpes.

Un dato curioso es que los Tuzos solamente estuvieron en dos ocasiones en zona de Liguilla. Primero fue en la jornada uno, cuando se situó en la novena posición y después en la última fecha como octavo, suficiente para colarse al Repechaje.

El cuadro hidalguense tienen todo que ganar y nada que perder, porque en las fechas seis, siete, ocho y nueve ocuparon el último lugar de la tabla y nadie daba nada por ellos, incluso la continuidad del técnico Paulo Pezzolano estuvo en entre dicho.

El Cruz Azul es caso contrario, solamente tres jornadas no estuvo en posición de calificación y esto se dio en las primeras tres fechas. Desde la jornada siete se posicionó como líder y ya no soltó dicho puesto.

La serie es de pronóstico reservado, si bien es cierto que en el papel el favorito es el líder de la competencia regular, Cruz Azul, no hay que darle menos porcentaje de posibilidades para ganar al Pachuca, conjunto que dio una cátedra de inteligencia, paciencia y conjunción ante el América en los Cuartos de Final.

La Máquina también dio un muy buen partido ante el Toluca en la fase pasada, pero se sobre puso para hacer efectivos los pronósticos y buscará en este cotejo de ida en semifinales, que se repita el marcador del torneo regular, cuando en la jornada tres fueron a Pachuca para ganar 1-0 con anotación de Juan Escobar en la jornada tres.