Real Madero se corona campeón

En un partido que resultó muy parejo, el conjunto del Real Madero se tuvo que emplear a fondo para vencer al Atlético San Pancho 14 con marcador de 2 goles a 1, y de esta forma coronarse campeón de la actual temporada en la categoría Súper Grupo "B" de la Liga Asociación Central de Deportistas de Futbol.

Fue un partido disputado y que pudo ser disfrutado por un buen grupo de aficionados que fueron a apoyar a su respectivo equipo en el campo Vitas Soccer de esta ciudad.

Fue un partido parejo desde el silbatazo inicial en donde los dos equipos estuvieron luchando por abrir el marcador, en un duelo muy disputado, y no fue hasta el minuto 26 de tiempo corrido, que llegó el gran invitado, con la primera anotación del partido por conducto de Hugo Leyva, que anotó para la escuadra del Real Madero.

Con la anotación a su favor, el conjunto del Real Madero bajó un poco la intensidad de su juego, pero sin descuidar la defensa, para evitar la caída de su marco, por lo que los dos equipos equilibraron las acciones sin poder anotar y así con una ventaja mínima se fue al descanso de medio tiempo.

Para la segunda mitad, la de la obligación de ir por el gol del empate era el equipo del Atlético San Pacho 14, por lo que estuvo insistiendo en los primeros minutos de la segunda mitad, pero no pudo concretar sus opciones, sin embargo, fue mucha su insistencia y finalmente lograron el gol de la igualada en el minuto 57 por conducto de Bryan Ambriz y así emparejar los cartones. Con el empate, los dos equipos no se conformaron con la igualada por lo que empezaron a crear más opciones de gol, pero lamentablemente no las pudieron concretar, pero estuvieron cerca de irse arriba en el marcador.

Así fue que en el minuto 75 de tiempo corrido, nuevamente se hizo presente en el marcador el jugador Hugo Leyva para anotar su segundo tanto del partido y segundo de su equipo y ponerlo arriba en los cartones a escasos quince minutos de concluir el partido.

Ante esto el cuadro del Atlético San Pancho 14, se fue con todo en busca del gol del empate, estuvieron cerca de lograrlo, pero la buena intervención de la defensa contraria y las buenas atajadas del portero del Real Madero, evitaron el tanto de la igualada, hasta que finalmente el árbitro central pitó el final del partido y por ende la coronación del Real Madero.

En este partido, la terna arbitral encargada de impartir justicia estuvo integrada por el juez central Luis Ochoa, quien llevó de asistentes a Luis Segura y José Luis Cortés, que realizaron un buen trabajo, llevando a buen puerto esta final.

Al concluir el partido, el presidente de la Liga Central, Juan Carlos Briones Juárez, fue el encargado de realizar la premiación, en donde se le entregaron trofeos a los tres primeros lugares de la clasificación general, así como el campeón de goleo y trofeo y medallas tanto al campeón como al finalista de este juego que determinó al Real Madero como campeón de la categoría.