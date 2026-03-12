Real Madrid golea al Manchester City

Incluso sin una pléyade de sus astros, el Real Madrid resultó demasiada pieza para el Manchester City en el más reciente choque de la Liga de Campeones entre estos titanes.

Una goleada de 3-0 en el Bernabéu dejó el miércoles al Madrid con el control de esta eliminatoria de octavos de final a mitad de camino tras un impresionante triplete de Valverde en la primera mitad. El internacional uruguayo asumió la responsabilidad de inspirar al Madrid, poseedor del récord con 15 coronaciones en el certamen, en ausencia de las figuras lesionadas Kylian Mbappe, Jude Bellingham y Rodrygo.

El triplete de Valverde incluyó tres goles sobresalientes. El mejor de todos fue el tercero, cuando levantó el balón por encima de la cabeza del defensor del City Marc Guehi antes de inflar la red con un tiro de volea.

La victoria del Madrid pudo haber sido aún más contundente, pero un penal ejecutado en la segunda mitad con displicencia por Vinícius Júnior fue atajado por Gianluigi Donnarumma.

EL VIGENTE CAMPEÓN PSG VENCIÓ 5-2 A CHELSEA

Tras caer ante Chelsea en la final del Mundial de Clubes el año pasado, el PSG se cobró revancha.

Una ventaja de tres goles tras el partido de ida dejó al equipo de Luis Enrique con un pie plantado en los cuartos de final. Chelsea había igualado el partido en dos ocasiones, pero un error del portero Filip Jorgensen, que regaló el balón en el borde de su área a los 74 minutos, permitió a Vitinha elevar un disparo hacia el arco desguarnecido.

El suplente del PSG Khvicha Kvaratskhelia anotó dos veces más para dejar a Chelsea frente a una escarpada montaña por escalar de vuelta en Stamford Bridge.