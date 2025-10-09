Real Oviedo despide a Veljko Paunovic por malos resultados

MADRID (AP) — El Real Oviedo, el club que recientemente ascendió a la primera división de España, despidió el jueves al entrenador serbio Veljko Paunovic, debido a que el equipo se mantiene apenas por encima de la zona de descenso.

Su reemplazo será Luis Carrión, quien regresa al club después de casi lograr el ascenso en la temporada 2023-24. Había dirigido brevemente a Las Palmas en su último trabajo como entrenador.

Paunovic llevó a Oviedo de regreso a la máxima categoría por primera vez en 24 años la temporada pasada, pero el club, de propiedad de Grupo Pachuca de México, lo dejó ir debido a que el equipo tiene dos victorias y seis derrotas esta campaña. Oviedo está en el puesto 17 de la liga de 20 equipos.

Oviedo, con sede en el norte de España, le agradeció por el "éxito histórico" de regresar a la primera división.

Paunovic, que también dirigió a las Chivas y Tigres en México, es el primer entrenador en ser despedido en la liga española esta temporada.

El próximo partido de liga de Oviedo es contra el Espanyol el 17 de octubre, después del parón internacional.