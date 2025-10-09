Real Oviedo despide a Veljko Paunovic por malos resultados
Carrión vuelve al club tras casi lograr el ascenso en la temporada anterior.
MADRID (AP) — El Real Oviedo, el club que recientemente ascendió a la primera división de España, despidió el jueves al entrenador serbio Veljko Paunovic, debido a que el equipo se mantiene apenas por encima de la zona de descenso.
Su reemplazo será Luis Carrión, quien regresa al club después de casi lograr el ascenso en la temporada 2023-24. Había dirigido brevemente a Las Palmas en su último trabajo como entrenador.
Paunovic llevó a Oviedo de regreso a la máxima categoría por primera vez en 24 años la temporada pasada, pero el club, de propiedad de Grupo Pachuca de México, lo dejó ir debido a que el equipo tiene dos victorias y seis derrotas esta campaña. Oviedo está en el puesto 17 de la liga de 20 equipos.
Oviedo, con sede en el norte de España, le agradeció por el "éxito histórico" de regresar a la primera división.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Paunovic, que también dirigió a las Chivas y Tigres en México, es el primer entrenador en ser despedido en la liga española esta temporada.
El próximo partido de liga de Oviedo es contra el Espanyol el 17 de octubre, después del parón internacional.
no te pierdas estas noticias
Real Oviedo despide a Veljko Paunovic por malos resultados
AP
Carrión vuelve al club tras casi lograr el ascenso en la temporada anterior.
Justin Wrobleski reemplaza a Tanner Scott en los Dodgers
AP
Tras la salida de Tanner Scott por enfermedad, el mánager Dave Roberts ofrece detalles sobre la situación médica y posibilidad de regreso para la Serie Mundial.
La Liga de España llevará a Barcelona y Villarreal a jugar en Miami
AP
Barcelona y Villarreal se preparan para un emocionante encuentro en Miami gracias a La Liga de España