Realizará Club León visorías en San Luis

San Luis Potosí será sede de una importante jornada de detección de talento futbolístico, luego de confirmarse la visita del director de visorías del Club León, Armando Jiménez, quien estará acompañado por Daniel González, visor del conjunto Esmeralda, para encabezar una serie de visorías en la capital potosina.

Las pruebas se llevarán a cabo los días 11, 12 y 13 de febrero en las instalaciones de la Unidad Deportiva Condado del Sauzal. Armando Jiménez manifestó su entusiasmo por presentarse en San Luis Potosí, una ciudad que considera con gran potencial futbolístico, y donde espera detectar al mayor número posible de jugadores con condiciones para integrarse a procesos formativos del Club León.

Estas visorías son resultado de la buena relación y el trabajo de formación que ha consolidado el director técnico Daniel Méndez, del Centro de Formación Águilas Élite, quien busca brindar nuevas oportunidades a sus jugadores y abrirles el camino hacia el futbol profesional. El objetivo es que los jóvenes potosinos puedan ser considerados para futuras etapas de preparación, con la posibilidad de entrenar en las instalaciones de La Esmeralda.

El miércoles 11 de febrero las visorías serán cerradas, exclusivamente para jugadores del Centro de Formación Águilas Élite. El jueves 12 de febrero, las pruebas estarán abiertas al público en general a partir de las 14:00 horas, con el siguiente calendario por categorías: 2014–2015: 14:00 a 14:40 horas. 2012–2013: 15:00 a 15:40 horas. En la 2011: 16:00 a 16:40 horas. 2009–2010: 17:00 a 17:40 horas. Finalmente, el viernes 13 de febrero se realizarán las visorías para las categorías femeniles, en un horario de 14:00 a 16:00 horas.

