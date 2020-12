Recibe la afición de Pumas a su equipo en CU

Aficionados de los Pumas se brincaron la petición del club auriazul y se presentaron en el estadio Olímpico

Universitario, previo a la final del Guard1anes 2020.

Alrededor de 200 fanáticos asistieron a las inmediaciones del recinto para cantar y apoyar al equipo, en su llegada para enfrentar al León.

No fue una reunión escandalosa, como la del domingo, pero sí una aglomeración suficiente para que trabajadores de la alcaldía de Coyoacán suplicaran mantener un distanciamiento social y portar en todo momento el cubrebocas, indicaciones que algunos siguieron y otros, no.

El dispositivo de seguridad de la Ciudad de México juntó a 250 elementos para rodear la zona de las astas, previo al arribo de los autobuses de los clubes.

Para aquellos que no llevaron un protector facial, vendedores acecharon la zona para repartirlos, claro a 30 pesos cada uno. Como faltó los pulmones de los miembros de La Rebel —que acordó no asistir a Ciudad Universitaria—, los presentes sacaron bocinas para que las porras se escucharan con mayor fuerza.

En la llegada del autobús auriazul, los fanáticos se acercaron lo más que pudieron al transporte. Esta vez, los jugadores no se bajaron para entonar un "Goya", como hace unos días. Cuando el León arribó al recinto, la ruta fue alterna, en sentido contrario, lo que provocó transito en las vías universitarias.

Ciertos fanáticos abandonaron CU, con el el objetivo de estar en casa para el silbatazo inicial, mientras que otros decidieron quedarse un rato más y seguir con los cánticos.

En la semana, los Pumas y autoridades locales sugirieron no asistir al estadio, debido al que la pandemia Covid-19 no ha cesado en la Ciudad de México. A pesar de ello, a estos aficionados se les hizo prioridad apoyar al club de sus amores.