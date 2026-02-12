Reconoce DT déficit en ADSL femenil

Atlético de San Luis femenil encara un inicio de torneo preocupante: tras ocho jornadas sin victorias, el equipo potosino se encuentra en el antepenúltimo lugar de la tabla del Clausura 2026, con apenas dos puntos acumulados. La derrota más reciente, ante Pachuca, profundizó la mala racha y encendió los focos rojos sobre el desempeño del plantel.

Con un registro de seis derrotas, dos empates y apenas cinco goles a favor frente a 18 en contra, el equipo refleja un problema recurrente: la falta de contundencia en la zona ofensiva. Pese a generar oportunidades, el marcador sigue sin sonreírles, lo que ha terminado por desgastar a las jugadoras en cada partido.

El director técnico Ignacio Quintana reconoció la responsabilidad del equipo y ofreció disculpas a la afición potosina. "Pido una disculpa a la afición porque no es la imagen y el equipo que se merecen y que les queremos dar, pero si no reflejamos con goles, pues no ganaremos ningún partido", comentó en conferencia de prensa.

El estratega también criticó el arbitraje durante el duelo ante Pachuca, al considerar que algunas decisiones favorecieron al rival y complicaron aún más la situación del equipo. Sin embargo, defendió la entrega de sus jugadoras y el trabajo táctico realizado, asegurando que el problema central sigue siendo la falta de gol.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"La contundencia nos ha falta, cada jornada nos está pasando factura, tenemos tres o cuatro opciones en cada partido muy claras para anotar y no las estamos aprovechando, y así no puedes ganar los partidos", agregó.

Él próximo compromiso de las potosinas será el lunes 16 de febrero, cuando reciban a Querétaro en casa. Para el equipo, ese partido no solo representa sumar puntos, sino también recuperar confianza y darle un respiro a una afición que observa con preocupación cada jornada.