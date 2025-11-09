Récord impecable en casa: Knicks ganan 11 juegos seguidos contra los Nets

NUEVA YORK (AP) — Karl-Anthony Towns tuvo 28 puntos y 12 rebotes, y los Knicks de Nueva York aplastaron 134-98 a los Nets de Brooklyn el domingo por la noche para ganar su cuarto partido seguido y mejorar a 6-0 su récord en casa.

Jalen Brunson y OG Anunoby añadieron 19 unidades cada uno para los Knicks, quienes igualaron la racha ganadora más larga en la historia de la serie con 11 juegos. Mikal Bridges tuvo 16 tantos, Josh Hart y Jordan Clarkson 11 cada uno y Mitchell Robinson terminó con ocho, además de ocho rebotes en 16 minutos.

Michael Porter Jr. anotó 25 para los Nets, quienes han perdido dos seguidos desde su única victoria y cayeron a 1-9.

Después de anotar un máximo de temporada de 137 puntos en su último juego, los Knicks continuaron con su buen desempeño ofensivo, lanzando un 54.5% desde el campo y acumulando una ventaja de 18-4 en puntos de contraataque.

Los Knicks se adelantaron 8-0, luego cerraron el primer cuarto con una racha de 11-0 para liderar 40-22. Estuvieron siete de 11 en tiros de tres puntos en el período y los Nets uno de diez.

Nueva York lideraba 77-62 al medio tiempo. Eso ocurrió después de que los Knicks anotaran 83 puntos en la segunda mitad de su victoria sobre Minnesota el miércoles, dándoles 160 puntos en sus últimos cuatro cuartos.

Nueva York abrió el tercer período con una racha de 12-0 —todos los cinco titulares anotaron— para poner el marcador 89-62. Se amplió a 107-70 después de que Hart anotara siete puntos en una racha de 9-0.

La racha ganadora de 11 juegos de los Knicks en la serie comenzó el 13 de febrero de 2023. Los Nets habían ganado nueve seguidos inmediatamente antes de eso, sin haber perdido nunca cuando Kevin Durant o Kyrie Irving jugaban. Ambos fueron intercambiados justo antes de que Nueva York comenzara su racha ganadora.

Los Nets vencieron a los Knicks 11 veces seguidas a mediados de la década de 1980.