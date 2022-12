Recupera García Jr. liderato general

Con una fecha por disputar en Puebla, Rubén García Jr., recupera el liderato general de la Nascar México, por lo que la situación se ha puesto candente en la lucha por definir quién será el campeón de la actual temporada.

Un camino duro, pero bien trabajado por el equipo #88 Canel´s /Logitech G/ Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team que comanda el Ing. Ramiro Fidalgo, suma de puntos satisfactoria, cuatro triunfos y fuertes tropiezos a lo largo de once carreras disputadas, en conjunto todos estos momentos mantienen el suspenso de la clasificación general para García Jr.

Manifestando su agradecimiento y satisfacción por el trabajo realizado en Canel´s /Logitech G/ Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team, Rubén García Jr. está consiente que aún hace falta trabajo, no hay que bajar la guardia en la final el próximo 11 de diciembre, son 18 unidades de ventaja, todo puede pasar, indudablemente lo mejor será buscar el triunfo que permita asegurar ese cuarto título.

Rubén García Jr. #88 Canel´s /Logitech G/ Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team comentó “Estoy muy contento con el trabajo de mi equipo, gracias a todo eso nos volvimos a poner en posición de ganar el campeonato en la final. Se ha trabajado muy duro durante ya once carreras, cuatro triunfos se dicen fácil, pero es todo un conjunto para llegar a ellos, ahora a pesar que Monterrey no fue una gran carrera construimos una ventaja de 18 puntos que nos pone en una mejor posición, sin embargo, no podemos dejar de apretar, tenemos por delante mucho trabajo previo a que caiga la última bandera a cuadros de este año. Sería increíble romper el récord de campeonatos con una victoria”.

Posterior a once fechas disputadas de la temporada NASCAR México 2022, el campeonato se mantiene de la siguiente manera: 1.- Rubén García Jr. 439 puntos; 2.- Abraham Calderón con 421; 3.-Rogelio López, 394; 4.-Rubén Rovelo, 361; 5.-Salvador de Alba Jr. 349; 6.-Enrique Baca 337; 7.-Max Gutiérrez 334; 8.-José Luis Ramírez 315; 9.- Jorge Goeters 300 y 10.-Jake Cosío 299 puntos.