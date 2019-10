Recuperar título mundial en casa, el reto para Paola Longoria

Paola Longoria dice que se planteó alcanzar los 100 títulos en el raquetbol profesional cuando estaba en plena racha de 150 triunfos.

"Me lo puse como reto personal, pero en ese entonces lo veía muy lejano, aunque hoy ya no es así", comenta en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

La potosina alcanzó la centena de títulos el 6 de octubre pasado, no sin antes pasar por una serie de complicaciones, entre ellas una lesión en un hombro que sigue arrastrando y la derrota en dobles en el US Open.

Sin embargo, se pudo recuperar de ambas situaciones y posteriormente llegó a su meta al doblegar a la argentina María José Vargas en singles, también en el certamen estadounidense.

Cien campeonatos en el circuito profesional de raquetbol y nueve medallas de oro en los Juegos Panamericanos después, ¿qué es lo que la sigue motivando? "Recuperar mi título mundial. Lo perdí en 2018 en la final y ahora se me presenta la oportunidad de ganarlo en mi estado natal, San Luis Potosí. Es una cuenta que tengo pendiente", menciona.

No es el único gran evento en el que participará el próximo año. También estará presente en los Juegos Olímpicos de Tokio, luego de que participará en el recorrido de la antorcha en esa metrópoli y en el que aprovechará para mantener su impulso para que el raquetbol entre en el programa olímpico lo más rápido posible.

Longoria reconoce que esto no se dará en un futuro cercano. "Se puede concretar para Los Ángeles 2028, siendo honesta. Estados Unidos está haciendo un esfuerzo para que entre en el programa olímpico en ese año", indica.

La potosina cree que podría estar activa para ese año, dependiendo de cómo se encuentre mental y físicamente.