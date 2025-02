Red Bull Racing: Escándalo en la presentación del RB21

Christian Horner, el jefe de Red Bull Racing, fue abucheado durante la presentación del RB21 este martes en la O2 Arena de Londres, en Inglaterra.

El directivo de la escudería austriaca apenas tenía unos segundos de haber subido al escenario, cuando la rechifla se hizo presente en el histórico recinto.

Horner tomó el micrófono y apareció en todas las pantallas del lugar, sin esperar que la reacción del público fuera demostrarle desprecio.

El diseño del monoplaza de Red Bull Racing para la temporada 2025, que arranca en marzo, es muy similar al que lucieron en el 2024 cuando la alineación de la escudería estaba conformada por Max Verstappen y Checo Pérez.

Los cambios más notorios son las posiciones de las franjas rojas del costado y las nuevas marcas que acompañarán a los de Milton Keynes en la nueva campaña de la máxima categoría del automovilismo.

En medio de los abucheos desde la grada, Christian Horner no tuvo de otra que comenzar con su discurso, en el que habló de la canción "Start Me Up" y de su nueva alineación, para dar paso a la develación del nuevo auto.

"Bueno, de todas formas es fantástico estar aquí en el O2 (Arena), así que espero que estén pasando una buena velada. Esa canción era de los Rolling Stones, era una de las favoritas de nuestro fundador Dietrich Maletschitz y tocamos esa canción en el garaje después de cada victoria. Así que el año pasado la tocamos nueve veces para celebrar que Max ganaba su cuarto Campeonato del Mundo consecutivo. Y como él diría, fue sencillamente precioso. Este año tenemos una nueva formación y a Max se le une nuestro joven neozelandés, Liam Lawson. Y Liam aporta una nueva dinámica muy emocionante al equipo y esperamos competir este año contra rivales increíbles, algunos equipos y pilotos increíbles en lo que va a ser un Campeonato del Mundo muy reñido. Ahora estamos todos aquí porque en el fondo somos aficionados a los coches y lo que celebramos este año en nuestro equipo es la cultura del automóvil y la gente que la ama en todo el mundo. Vamos a empezar ahora mismo cediéndoles el escenario aquí en Londres. Así que tanto si eres un guerrero de fin de semana, como si estás trasteando en tu garaje o eres un actual Campeón del Mundo, esto es para ti", apuntó.