Reeligen a Viera en la Asociación de Futbol

Alejandro Viera Carrizales fue reelecto presidente de la Asociación de Futbol Colegiado del Estado de San Luis Potosí, A.C., para el período 2021-2022, luego de que el pasado martes se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria de esta agrupación.

Se contó con la presencia de José Eleuterio Mansur Guevara, presidente de la Asociación de Futbol de Tamaulipas e integrante del Comité Directivo del Sector Amateur de la Federación Mexicana de Futbol; Alejandro Muñoz Remolina del INPOCUFIDE; Ricardo García Rojas Flores, director de Deporte Municipal; Alejandro Marcelino Viera Carrizales, presidente saliente de la Asociación, y la asistencia de los representantes de las ligas afiliadas como: Organización Deportiva Tangamanga A. C., Liga Veteranos de Futbol del Potosí, A. C. y Liga Premier San Luis, A. C..

Hubo palabras tanto del presidente de la Asociación Potosina de Futbol y del representante del Sector Amateur de la Federación Mexicana de Futbol.

Posterior de escuchar los mensajes de ambos dirigentes se dio a conocer la conformación de la única planilla recibida y que fue registrada ante el Sector Amateur de la siguiente manera:

Presidente: Alejandro Marcelino Viera Carrizales; Vicepresidente: José Pedro Cadena Guerrero; Secretario: Juan Manuel Segovia Medina; Tesorero: Luis Javier Mireles Arias; Comisario: Martín Joel González De Anda; Primer Vocal: Fernando Merino Arias; Segundo Vocal: Juan Carlos Rangel Reyes.

Así se procedió a llevar a cabo la elección del nuevo Comité Directivo que regirá los destinos de la Asociación de Futbol Colegiado del Estado de San Luis Potosí, A. C. durante el periodo 2020-2021, teniendo al Lic. Alejandro Muñoz Remolina como escrutador y testigo de honor, quien certificó que los representantes de las ligas presentes aprobaron por unanimidad la planilla participante con un total de cuatro votos a favor, cero en contra, la reunión culmino con el desahogo de los asuntos generales.