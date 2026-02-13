Regina Martínez hace historia

México.- Para Regina Martínez no fue necesario cruzar en el primer lugar para ganar en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. Este jueves, escribió historia en tierras italianas y se convirtió en la primera deportista olímpica que representa a México en la modalidad de esquí de fondo.

Si bien Regina fue la última (108) en llegar a la línea de meta, después de culminar la prueba de 10 kilómetros del cross country con un tiempo de 34:05.4 minutos, una sonrisa de oreja a oreja pintó su rostro. En la final no le esperó una medalla, sino un efusivo abrazo de la brasileña Bruna Moura y las felicitaciones de las tres medallistas que conquistaron el Tesero Cross-Country Skiing Stadium en el pueblo de Lago, al norte de Italia.

"Espero que pueda servir como ejemplo para todos los que están viendo esto. Que luchen por sus sueños y que crean en sí mismos. Nada es imposible. [...] Fue un buen ejemplo para la comunidad de esquí de fondo: que vean que México está aquí. Está presente y pertenecemos aquí. Ésta fue la primera vez, pero no la última", sentenció Martínez para los micrófonos de Claro Sports.

El abrazo entre las esquiadoras olímpicas dejó una postal para la memoria, más aún porque Regina vivió el proceso olímpico junto con Bruna Moura.

"Es un honor poner esas huellitas para el futuro de México en los deportes de invierno. Y también ser ejemplo fuera de la pista, como doctora y mujer, en esta hazaña", agradeció la mexicana que —para dedicarle más tiempo al esquí de fondo— pausó su carrera como médico en el Hospital Memorial Jackson de Miami, Florida.

Las preseas de oro y plata quedaron en manos de las esquiadoras suecas Frida Karlsson (22:49.2) y Ebba Andersson (23:35.8), respectivamente; mientras que la estadounidense Jessica Diggins (23:38.9) se apropió del bronce.

En los Juegos Olímpicos de Invierno, la actividad de la delegación mexicana continuará con las participaciones de Donovan Carrillo en patinaje artístico, así como con Allan Corona en esquí de fondo y Lasse Gaxiola en esquí alpino.