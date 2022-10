¿Regresa Benedetti al América? ¿Se va Funes Mori de Rayados?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- Y sí, ya comienza el futbol de estufa. A pesar de que aún no inicia el torneo y que habrá un largo receso de cara al próximo torneo, el de Clausura 2022, los rumores sobre cambios de jugadores, venta y compra, además de contratación de nuevos técnicos, han comenzado a surgir por los pasillos de la Liga MX.

América

Se habla de la llegada de Fernando Gorriarán de Santos Laguna, en una operación que involucraría a Leo Suárez y Pedro Aquino. Además hay quienes señalan que Nicolás Benedetti regresaría al equipo, lo que provocaría la salida de Roger Martínez.

Cruz Azul

Se da por un hecho la llegada del argentino Ramiro Carrera, lo que provocaría la salida de Ángel Romero. De igual forma se habla de la llegada de un nuevo portero, lo que aceleraría la salida o el retiro de Jesús Corona.

FC Juárez

Los fronterizos parece que volverán a abrir la cartera. Están por cerrar a Luis "Chaka" Rodríguez, y parece que quieren repatriar al chileno Edu Vargas, además de contratar al extremo ecuatoriano Luis Quiñones. La idea del vicepresidente deportivo Miguel Ángel garza es revivir los viejos tiempos de los Tigres.?Chivas

Fernando Hierro, flamante director deportivo se fue a España, dicen, para cerrar al nuevo director técnico. Mientras eso sucede se planean las llegadas de César Montes de Monterrey, Víctor Guzmán del Tijuana, Eduardo Aguirre de Santos Laguna y el Méxicoestadounidense Brandon Vázquez.

Además parece que aceptarán de regreso a Alejandro Mayorga, quien no llenó las expectativas en Cruz Azul.

Pumas

Los universitarios esperan la resolución sobre su nuevo director técnico. Al momento y ante el rompimiento de pláticas con Jaime Lozano, el nombre de Rafa Puente Junior, cobra fuerza.

Tigres

Por ahora en los Tigres se han confirmado las salidas de Hugo Ayala, Luis "Chaka" Rodríguez y Francisco Venegas. Se espera que haya más bajas como la de Luis Quiñones y quizá la del mismo francés Florian Thauvin.

Monterrey

Prensa regia a filtrado que habría "limpia" en los Rayados de Monterrey: César Montes, Matías Kranevitter, Celso Ortiz y ¡Rogelio Funes Mori!

La prioridad para los norteños sería traer a Luis Chávez del Pachuca.