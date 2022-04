Regresan gimnastas cargadas de medallas

El Centro de Gimnasia Rítmica, consiguió una brillante actuación en la VIII Copa Aguascalientes 2022 de gimnasia, evento al cual asistió con 54 gimnastas del equipo de competencia, quienes obtuvieron 62 medallas.

El evento que es organizado por el Instituto del Deporte de Aguascalientes (IDEA), tuvo la participación de cerca de 400 gimnastas de diferentes estados de todo el país.

Este torneo fue el primero del ciclo de competencias nacionales del 2022, por lo que las gimnastas potosinas iniciaron así con el "pie derecho" su preparación para el selectivo de Juegos Conade y Campeonato Nacional donde esperan muy buenos resultados.

Algunas de las medallistas fueron Anastasia Arias quien se llevó el primer lugar con los aparatos pelota y cinta, así como medalla de segundo lugar en clavas y All Around de la categoría I B.

Romina Martínez Nieto se llevó el oro en los aparatos, pelota y clavas de la categoría II A. Ariadna Faz en esta misma categoría consiguió la medalla de segundo lugar en aro y cuarto en clavas. Andrea Lozano de la clase II A logró el segundo lugar en clavas, tercero en pelota, y en aro y se colocó en el tercer sitio del Al Around.

En la clase II B fue Mariana Salinas Iracheta, con oro en el aparato listón, segundo lugar en aro. Romina Salinas de la misma categoría cuarto lugar en pelota y Valeria Blanco tercero en aro.

En la categoría III B las medallistas son Zoe Barajas con segundo lugar en cuerda, cuarto en aro, en listón y en All Around; Gabriela Vallejo tercer lugar en clavas, listón, y en All Around; Mayra Zamarripa con segundo lugar en aro y cuarto en cuerda, y Valeria González cuarto lugar en clavas.

En la categoría IV C Ximena González Colunga se corona con primer lugar manos libres, cuerda, y All Around; mientras que Mila Salgado de la misma categoría con tercer lugar en cuerda y cuarto All Around. Julieta Sierra obtuvo segundo lugar en manos libres.

El conjunto infantil B fue tercer lugar encuerda. El conjunto juvenil terminó cuarto en All Around y el conjunto mayor fue primero All Around.