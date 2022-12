Regreso accidentado de la NBA a México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 17 (EL UNIVERSAL).- La espera terminó y después de tres años, la NBA regresó a México con el partido de temporada regular entre los San Antonio Spurs y el Miami Heat. Sin embargo... no todo salió bien.

Con la presencia del Comisionado de la liga Adam Silver, y la interrogante de por qué México no cuenta con un equipo en la liga más importante de baloncesto en el mundo, la iluminación de la Arena Ciudad de México no ayudó en dejar buen sabor de boca.

La primera mitad transcurrió con normalidad y los Spurs derrotaban 55-52 al Miami Heat. Sin embargo, el tiempo transcurrió y los jugadores no regresaban a la duela para disputar la última parte del partido.

Ante todo pronóstico, un problema de energía que provocó un descenso en la luz proyectada sobre la Arena, demoró más de media hora el arranque del tercer cuarto.

A las 17:15 horas fue el final del segundo cuarto y para las 17:48 el público seguía esperando la reanudación entre silbidos y un poco de desesperación.