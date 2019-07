Rematan entradas para inauguración de Juegos Panamericanos

LIMA, Perú.- La pobre entrada en el comienzo de la inauguración de los Juegos Panamericanos provocó que la reventa esté rematando las entradas.

Los boletos que en taquilla costaban 60 soles (310 pesos), se venden afuera del Estadio Nacional en menos de 35 soles.

La ceremonia comenzó a las 18:20 horas con la mitad de inmueble vacío. Mientras algunos bailarines realizaban danzas locales, en las calles de alrededor de recinto peruano, aún se negociaba.

Los revendedores no son los únicos que sufren por la poca afluencia de público. Vendedores de comida, bebidas y souvenirs no han conseguido comercializar sus productos como las expectativas generaron.

"No hay venta. Está muy muerto como si adentro no estuviera pasando nada. Esperábamos mucha gente que no está", dijo Marcela Pizarro, quien tiene un puesto de playeras y banderas.

Durante la semana, el comité organizador informó que las localidades del Estadio Nacional estaban prácticamente agotadas.

Al estadio donde juega la selección peruana de futbol le caben 45 mil personas.