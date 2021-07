Renato Ibarra podrá quedarse en América sólo si la directiva lo aprueba

Santiago Solari dejó todo en el aire. El técnico del América no quiso comprometerse para definir el futuro de Renato Ibarra en las 'Águilas'. ¿Estará? ¿No estará? Todo lo deja en manos de la directiva.

"Tanto Renato, como (Nicolás) Benedetti, son jugadores del América y si pueden jugar o no, es un tema interno de la directiva", dijo el hispano-argentino para cortar el tema.

Renato salió de las Águilas después de ser acusado de agresión física a su esposa, por lo cual estuvo en la cárcel algunos días, para después salir e irse al Atlas... América en un comunicado dijo que las acciones del ecuatoriano no tienen cabida en el club, pero ahora que hay necesidad de un jugador con sus características y no hay quien cubra el sueldo del futbolista, la opción está abierta...