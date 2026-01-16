Renovación en marcha cerca del Estadio Banorte

CIUDAD DE MÉXICO, enero 16 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) continúa con los trabajos de mejora del Centro de Transferencia Modal (Cetram) Huipulco y del puente peatonal que conecta con el Estadio Banorte, antes Estadio Azteca.

Durante un recorrido que realizó EL UNIVERSAL se observaron los trabajos para el reforzamiento de las bardas perimetrales del puente que permite llegar al estadio de futbol, donde trabajadores ya cambiaron las estructuras. El paso no está cerrado al público, ya que también es conexión con los accesos al Tren Ligero.

En tanto, en el Centro de Transferencia Modal Huipulco ya fueron retiradas las escaleras de concreto y se encuentran en proceso de rehacerlas. En la zona se aprecia desde topógrafos realizando levantamientos, hasta soldadores.

Es importante mencionar que tanto el Cetram como el Mercado, que también será sometido a un proceso de mejora, se encuentran operando. Al momento, los trabajos no afectan el tránsito de personas.

Las obras en el Cetram iniciaron el pasado 29 de octubre, donde la jefa de gobierno, Clara Brugada aseguró que se renovarán 16 mil metros cuadrados de este sitio, para lograr el nodo de conexión del transporte público. "Habrá nuevas techumbres, balizamiento, encauzadores, guarniciones, luminaria, pintura. Será un espacio ordenado, seguro, digno, para quienes usan todos los días el transporte público", acotó.

Es importante mencionar que los comerciantes fueron reubicados para el desarrollo de los trabajos.

En estos trabajos, el gobierno capitalino destina 85 millones 563 mil 859 pesos para la construcción del Mercado, Biciestacionamiento. En el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Huipulco, y la rehabilitación de dos puentes que colindan con el estadio Banorte.