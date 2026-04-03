Renuevan los Tigres a Guido Pizarro

CIUDAD DE MÉXICO.- La llegada de Guido Pizarro al banquillo de Tigres se dio de una forma poco habitual, al asumir el cargo de director técnico mientras aún continuaba activo como futbolista profesional.

Referente y líder del equipo dentro de la cancha, Pizarro trasladó ese liderazgo al banquillo, logrando imprimirle una nueva dinámica al conjunto felino.

Bajo su conducción, el equipo regiomontano mostró una notable mejoría en su funcionamiento, volvió a la senda del triunfo y alcanzó una fase final en la que estuvo muy cerca de conquistar el título del futbol mexicano.

Con estos antecedentes y respaldado por el cariño de la afición, la directiva del club regiomontano anunció la renovación de su referente, quien de cara al Clausura 2026 buscará devolverle a la institución esa confianza reflejada en resultados y protagonismo.

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Mediante las redes sociales del equipo, se informó que ambas partes llegaron a un acuerdo para ampliar su legado en la institución hasta diciembre de 2027.

"Contento, orgulloso porque se hizo oficial, pero más allá del del vínculo laboral, la importancia de que todos trabajemos en la misma línea. Orgulloso de cómo venimos trabajando a nivel institucional. Creo que ya hace tiempo se viene haciendo ese cambio generacional en el equipo, que era un poco lo que nos ocupaba. Y más allá de eso, creo que el equipo ha crecido, la institución ha crecido desde muchos aspectos. Así que orgulloso por pertenecer, orgulloso por este vínculo", mencionó en conferencia de prensa el estratega de origen argentino.