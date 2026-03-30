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Rescinde el Tottenham contrato de Igor Tudor

Por AP

Marzo 30, 2026 03:00 a.m.
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Rescinde el Tottenham contrato de Igor Tudor

Tottenham despidió el domingo a Igor Tudor, apenas siete partidos después de su etapa como entrenador interino de un equipo que se ha hundido en una lucha por el descenso en la Liga Premier.

" Podemos confirmar que se ha acordado de mutuo acuerdo que el entrenador Igor Tudor deje el club con efecto inmediato", confirmó el domingo el club en un comunicado. El Tottenham agradeció a Tudor su trabajo y manifestó que "se proporcionará una actualización sobre un nuevo entrenador a su debido tiempo".

La salida de Tudor deja a los Spurs sin entrenador de cara a los últimos siete partidos de la temporada de la Liga Premier, con el club londinense apenas un puesto y un punto por encima de la zona de descenso.

El entrenador croata fue contratado el 14 de febrero hasta el final de la temporada, pero su último partido al mando resultó ser una derrota 3-0 en casa ante Nottingham Forest en la liga. Eso dejó a Tottenham un punto por encima de la zona de descenso con siete partidos por jugar mientras uno de los clubes más grandes de Inglaterra lucha por preservar su estatus en la máxima categoría tras casi 50 años.

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Después de ese partido, se anunció que el padre de Tudor había muerto y el entrenador no realizó sus deberes mediáticos posteriores al partido.

"También reconocemos el duelo que Igor ha sufrido recientemente y le enviamos nuestro apoyo a él y a su familia en este momento difícil", añadió el comunicado de Tottenham.

Tudor estuvo al frente del equipo cuando fue eliminado por el Atlético de Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones. Eso incluyó una humillante derrota 5-2 en el partido de ida en Madrid, cuando Tudor sustituyó después de 17 minutos a su controvertidamente elegido portero suplente, Antonin Kinsky.

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