Reunión para definir el futuro del Clausura 2020 se pospone

Aunque todo estaba listo para llevar a cabo la reunión entre dueños de equipos para definir la cancelación, o no, el Clausura 2020, parece que antes habrá una pequeña pausa.

Esta junta, en la que se haría oficial el término del torneo, no se llevará a cabo este miércoles 20 de mayo como se tenía previsto, luego de que los pocos clubes que están en busca de que se complete el campeonato desde donde se quedó, han solicitado la oportunidad de presentar un plan para la reanudación.

Ha trascendido que aquellos equipos que estaban en contra de que no se jugará más al futbol de Primera División en nuestro país han pedido esta prórroga, con la intención de convencer a todos los sectores de la FMF de que lo más indicado es terminar lo que se comenzó.

De igual manera, se espera que los representantes del Comité de Desarrollo se reúnan virtualmente con gente de la Secretaría de Salud, para saber qué alternativas pueden tener para el desarrollo del futbol mexicano: Con el torneo finalizado, con el torneo de regreso o hasta con la posibilidad de arrancar el Apertura 2020 en agosto.

Ya cuando se tengan todas esas propuestas, el viernes, sería el día en que se tome la decisión.