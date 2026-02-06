logo pulso
Revela México roster para Mundial de Beis

Por El Universal

Febrero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Revela México roster para Mundial de Beis

CIUDAD DE MÉXICO.- México ya tiene equipo. Este jueves se reveló el roster final de la Selección Mexicana para disputar el próximo Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Con un total de 30 peloteros comandados por Benjamín Gil, el equipo mexicano buscará trascender en el Mundial que comenzará el próximo 3 de marzo y superar la gesta conseguida en 2023.

En la pasada edición, la Selección Mexicana sorprendió al mundo y finalizó en tercer lugar, luego de caer en Semifinales de manera dramática ante Japón.

Con nombres en la lomita como Andrés Muñoz, Javier Assad, José Urquidy, Taijuan Walker, entre otros, el equipo tricolor buscará maniatar a sus rivales desde el montículo.

Asimismo, repiten nombres como Joey Meneses, Alek Thomas, Jarren Durán, Rowdy Téllez, Luis Urías o Randy Arozarena, quienes brillaron en el pasado Clásico.

México anunció su roster de 30 elementos con los que buscará trascender en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

RECEPTORES

Alejandro Kirk

Alexis Wilson

JUGADORES DE CUADRO

Jonathan Aranda

Nick Gonzáles

Joey Meneses

Joey Ortiz

Jared Serna

Rowdy Téllez

Luis Urías

Ramón Urías

JARDINEROS

Randy Arozarena

Jarren Durán

Alek Thomas

Julián Ornelas

Alejandro Osuna

LANZADORES

Alexander Armenta

Javier Assad

Brennan Bernardino

Taj Bradley

Alex Carrillo

Jesús Cruz

Daniel Duarte

Robert García

