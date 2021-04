Revelan que UEFA ofreció dinero a equipos para abandonar Superliga

La creación de la Superliga europea de pronto se convirtió en el tema central del futbol mundial, tanto que de inmediato la UEFA y la FIFA buscaron tomar acciones para evitar su nacimiento.

Aunque el Real Madrid oficializó la llegada de esta competencia con 12 equipos fundadores, al momento porque después serían 15, este martes los clubes de la Premier League que estaban dentro, han declinado su participación.

Primero el Manchester City, después del Tottenham, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Manchester United, los seis ingleses lanzaron sus respectivos comunicados anunciado que no formarán parte de esta nueva Superliga.

Pero más tarde, Mundo Deportivo reveló uno de los principales motivos que ayudó a que estos equipos dieran la espalda al proyecto del que ya eran parte.

Dicho medio publicó que la UEFA ofreció una considerable suma de dinero al "big six" para salir de la nueva competencia. Además señalan que esta oferta no ha llegado a los clubes españoles, a quienes considerarían en las oficinas del organismo europeo como los principales enemigos.

Hasta el momento, sólo los equipos de Inglaterra son los que han dado un paso al costado del nuevo proyecto encabezado por Florentino Pérez.