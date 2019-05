Rey Bucanero considera que se debió actuar más rápido en muerte de Silver King

El luchador mexicano Rey Bucanero consideró que la atención médica para Silver King, quien murió el sábado en Londres durante un combate, se tardó, ya que no hubo alguien que reaccionara a tiempo.

César Cuauhtémoc González Barrón, conocido como Silver King en los encordados, perdió la vida debido a un paro cardiaco cuando enfrentaba a Juventud Guerrera.

Bucanero consideró que sí debieron entrar más rápido los servicios médicos al ring, “pero es complicado porque como luchador muchas veces con la máscara o algo no puedes hablar de qué te sientes mal”.

Añadió que hizo falta que el réferi se acercara para darse cuenta, “es quien lleva el control de la lucha, tuvo que acercarse un poco más para ver si se sentía mal y de manera inmediata parar la lucha y llamar a los servicios médicos”.

En entrevista con Notimex consideró que quizá el encargado de aplicar el reglamento también entró en pánico al ver la situación, por lo que supo cómo reaccionar.

Dijo desconocer si Silver King fue revisado antes de entrar a la contienda, tal y como sucede en diferentes arenas de México y así conocer en qué condiciones médicas están antes de entrar en acción.

“El servicio médico nos checa antes de subir, de verificar la presión verifican si coordinas, te checan los ojos para ver qué tan aptos estamos”, declaró.

Explicó que en los recintos donde él se desempeña hay una ambulancia afuera para cualquier cosa, “me rompí la rodilla izquierda y de manera inmediata me sacaron del hospital y me den los primeros auxilios, que hay un doctor certificado”.

Reiteró que debe haber un doctor del deporte porque son los que saben de este tipo de lesiones, “me di cuenta es que en diferentes lados son médicos generales, sería bastante bueno porque conocería a detalle y a fondo”.

Manifestó que en las empresas importantes como New Japan, ROH o la WWE, siempre tienen el servicio médico adecuado para todo tipo de imprevistos y siempre es servicio especializado.

“En Londres no sé qué haya pasado, me extraña que no hayan subido rápido los servicios médicos, es un país donde siempre están atentos y son muy precavidos. Acabo de ir con la empresa ROH y también todo esto está bien controlado, pero no sé qué haya pasado”, explicó.