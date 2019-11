Rey Mysterio buscará el bicampeonato en México

La semana previa al regreso de la WWE a México ha sido muy especial para el legendario Rey Mysterio, quien luego de fracasar en su intento por destronar a Brock Lesnar, en 'Survivor Series'; tuvo una revancha sobre el enlonado y venció a A.J Styles para convertirse en campeón de Estados Unidos.

"Todo sucedió tan rápido, es algo increíble tener el campeonato de los Estados Unidos. En Chicago no se pudo, tuvimos una batalla muy dura pero la lucha da vueltas y ahora (lunes) salimos contentos", compartió el mítico enmascarado.

Celebró sobre el enlonado con su hijo Dominik, quien ya compartió cuadrilátero con su padre, el pasado domingo. "Vencer a A.J Styles fue mágico, y emocionado por estar a punto de ir a México".

Una cita que será de poder a poder, "ya que será un momento histórico para toda la afición mexicana, porque por primera vez se enfrentará el campeón de Estados Unidos contra el campeón universal, en jaula. Si gano me convierto en doble campeón. Es increíble, traigo toda la energía de mi raza encima y vamos con todo".

Mysterio no será el único mexicano en la función de este sábado, en la Arena Ciudad de México. Destaca, la presentación en suelo azteca del expeleador de MMA, Caín Velásquez, quien formará equipo con el joven sensación en la marca RAW, para medirse a los peligroso The OC, equipo integrado por Luke Gallows y Karl Anderson.

En otro combate, Andrade, quien triunfó en el Consejo Mundial de Lucha Libre como La Sombra, se medirán en mano a mano con Aleister Black.