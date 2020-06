Rey Mysterio, ¿dónde y cuándo ver su ceremonia de retiro?

Este lunes WWE vivirá una noche histórica. Una de los personajes más legendarios en los últimos tiempos tendrá su ceremonia de retiro, durante la edición de Monday Night RAW. Rey Mysterio Jr. Inició su carrera a los 14 años, entrenado por su tío Rey Mysterio Sr. quien le enseñó el estilo aéreo y ágil que caracteriza a la lucha libre mexicana y que hasta ahora se ha convertido en su estandarte cada vez que sube al ring.

El creador del 619 nació en San Diego, pero siempre ha llevado a México en su corazón, pues fue ahí donde empezó su camino a la cima. Aunque su máscara ha dado la vuelta al mundo y es una de las figuras más conocidas en los encordados, te compartimos algunos datos que quizá no sabías, sobre el icónico Rey Mysterio.

Debutó a los 14 años bajo el nombre "La Lagartija Verde". Dos semanas después lo cambió a "Colibrí".

Aunque es nacido en San Diego, California, inició su carrera en México. Estuvo en AAA de 1992-1995

Antes de llegar a WWE en 2002, estuvo en ECW y WCW.

Tras su salida de WWE en el 2015, estuvo en AAA, The Crash, Lucha Underground y New Japan Pro Wrestling, después volvió a WWE en el 2018.

Su movimiento finalizador, 619, es nombrado así gracias a la LADA 619 de San Diego.

Ha ganado prácticamente todo en WWE, incluyendo la Triple Corona (Título de WWE o Mundial de Peso Completo, Título Intercontinental o de Estados Unidos y de Parejas) y el Grand Slam (Título de WWE o Mundial de Peso Completo, Título Intercontinental y de Estados Unidos, además del Título de Parejas).

De las pocas cosas que no ha logrado en WWE está ganar Money in the Bank.

Ganó el Royal Rumble en 2006 y en ese mismo año, también se llevó el Campeonato Mundial de Peso Completo (en la actualidad ya no existe y ha sido sustituido por el Campeonato Universal) en una Lucha de Triple Amenaza ante Randy Orton y Kurt Angle.

Entre sus tatuajes, tiene las letras "EG" plasmadas en un brazo, en honor a Eddie Guerrero.

Rey Mysterio, Eddie Guerrero y Chris Jericho son de los pocos que ganaron el Campeonato de Peso Crucero en WCW y un Campeonato Mundial en WWE.

Perdió su máscara en una Lucha de Apuestas en WCW y estuvo parte de su carrera desenmascarado. A su ingreso en WWE volvió a cubirse la cara.

El retiro de Rey Mysterio de la empresa de Vince McMahon será durante el Monday Night Raw y te decimos dónde podras verlo.

Cuándo: Lunes 1 de junio

Dónde verlo: Fox Sports y WWE Network

Hora: 19:00 horas (Tiempo del centro de México).