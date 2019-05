Rey Mysterio renunciará al título de los Estados Unidos

Malas noticias para Rey Mysterio en la WWE. El luchador de ascendencia mexicana no podrá continuar como campeón de los Estados Unidos debido a una lesión en el hombro.

La lesión la confirmó a través de sus redes sociales y la cual sufrió durante su enfrentamiento ante Samoa Joe en el evento de Money In The Bank, mismo evento donde logró coronarse.

Para la siguiente edición de Raw, el dueño del 619 está programado para aparecer y ahí será el momento en el que entregará el campeonato. Cabe señalar, que Mysterio logró su revancha de Wrestlemania 35, en donde fue derrotado en menos de un minuto ante Samoa Joe.

El cetro de los Estados Unidos es el único que le hacía falta conquistar en la WWE a Rey Mysterio, y en menos de dos semanas de obtenerlo, tendrá que renunciar a él.